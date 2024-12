Zielonogórski sztab Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uchyla rąbka tajemnicy. Znamy kilka przedmiotów, które pójdą pod młotek. Od dziś można już licytować niektóre fanty na platformie Allegro.

Jeden z mieszkańców przekazał złote serce z 1996 roku. Swoją cegiełkę do WOŚP-owych licytacji dokłada Instytut Sztuk Wizualnych UZ. – Prace przekażą pracownicy, ale chcemy też zaangażować studentów – podkreśla prof. Radosław Czarkowski, dyrektor instytutu.

Ja myślę, że to będzie szereg różnych realizacji. Od malarstwa, po grafikę i grafikę cyfrową, ale być może jakieś małe i większe projekty rzeźbiarskie. To wszystko zależy od ludzi i ich silnego zaangażowania, a w to wierzę, bo zawsze się bardzo angażują.