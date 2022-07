Dwie niepozorne budki, a w nich pokoje – a wręcz apartamenty – dla małych, szpitalnych gości. Mowa o owadach, które mogą znaleźć schronienie w specjalnych hotelikach. Niewielkie konstrukcje zainstalowano na skwerze pomiędzy Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, a Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Drewniane domki przyjechały do Zielonej Góry z Wrocławia, a pierwsi lokatorzy powinni się w nich pojawić jeszcze w tym sezonie. Każdy hotel ma 60 cm wysokości i wykonany jest z polskiego drewna. Wnętrza wypełnione są między innymi trzciną. Mówi Paweł Zabilski z fundacji VACO.

Widzimy jaka jest pogoda za oknem. Upał doskwiera też niestety owadom. Efekt cieplarniany i zmiana klimatu są coraz bardziej widoczne. Poprzez takie hotele wychodzimy naprzeciw owadom, pomagamy im. Zwłaszcza, że to my jesteśmy zagrożeniem dla nich. To jest ogromne działanie dla środowiska i ekologii.