Uczniowie poćwiczą w nowej sali gimnastycznej przy Energetyków. Sala będzie połączona łącznikiem z kompleksem Zespołu Edukacyjnego nr 10.

Inwestorem jest spółka KTBS. Sala będzie składać się z hali do gry w koszykówkę oraz boiska do siatkówki. W dwukondygnacyjnym budynku znajdzie też swoje miejsce osobna mniejsza salka do ćwiczeń.

Koszt budowy to ok. 10 mln zł. Zakończenie inwestycji – we wrześniu 2022 roku.

źródło: wiadomoscizg.pl