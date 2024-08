Próbują usystematyzować historię naszego miasta… ale tą kulinarną. Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna tworzy Zielonogórską Mapę Smaków, czyli zbiór rodzinnych przepisów mieszkańców Winnego Grodu. Swoją cegiełkę może dołożyć każdy.

– Chcieliśmy, żeby zielonogórzanie pokazali nam swoje tradycje związane z kulturą stołu – tłumaczy Adam Mocny ze Stowarzyszenia Inicjatywa Kulturalna.

My dopytujemy – jakie dania nadają się do Zielonogórskiej Mapy Smaków?

Jeżeli to jest coś, co w waszej rodzinie jest od lat. Jeżeli wy uważacie, że to jest coś ciekawego, super dobrego, unikalnego – to na pewno jest coś, co byśmy chcieli w Mapie Smaków zobaczyć. Przepisy znajdują się na stronie mapasmaków.pl. Można je przesyłać przez stronę, napisać maila, czy do nas zadzwonić. Jesteśmy otwarci na wszystkie formy kontaktu.