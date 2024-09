To już oficjalnie – Przemysław Pawlicki zostaje w zielonogórskiej drużynie na kolejny sezon. Starszy z braci podpisze nowy, roczny kontrakt z Falubazem.

Będzie to trzeci rok 33-latka w Zielonej Górze. Pierwszy spędził na zapleczu PGE Ekstraligi, gdzie spisał się wybornie. W tym sezonie – będąc kapitanem drużyny – również miał spory wkład to, że zespół utrzymał się w gronie najlepszych. – Negocjacje przebiegły błyskawicznie – powiedział dla falubaz.com starszy z braci.

Jak już zapadła decyzja, że siadamy do stołu, to rozmowa nie trwała długo. Różne były spekulacje, kto będzie tu jeździł, ale ostatecznie szybko doszliśmy do porozumienia. Cieszę się z tego. Każdy sezon to nowe wyzwanie.