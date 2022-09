W najbliższy piątek, 23 września Zielona Góra zamieni się w taneczną stolicę kraju. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwal Tańca Move, w ramach którego w mieście zaprezentują się teatry tańca i artyści z całego kraju.

Inicjatywa jest organizowana w Zielonej Górze od 2010 roku. Jej tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem „borders | granice”. Jak zaznacza Marek Zadłużny, jeden z organizatorów, ich celem jest integracja środowiska zajmującego się tańcem współczesnym.

Ten kontekst wyszedł nam wojewódzki, więc stąd ten wieczór lubuski i wieczór ogólnopolski, żeby wskazać na takie pewnego rodzaju granice geograficzne – czy one istnieją, czy nie istnieją. Czy jest różnica między tym co się dzieje w naszej zachodniej ścianie i tej ścianie ogólnopolskiej. Natomiast chcemy też nawiązać do granic estetycznych, symbolicznych. Ponieważ taniec współczesny jest takim szerokim i dużym konglomeratem wokół którego dzieje się wiele zjawisk w obszarze tańca, więc on jest bardzo różnorodny estetycznie.