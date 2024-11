Kryminał jest to taki gatunek chyba odporny na wszelkie zawirowania, wszelkie mody. On zawsze będzie popularny i ludzie po prostu chyba lubią raz się troszkę pobać, troszkę pogłówkować, starać się rozwiązać jakieś śledztwo, ponieważ wiadomo, na co dzień tego nie mają. A jednak tutaj mogą zrobić to z takiego bezpiecznego fotela, czy bezpiecznej kanapy. To jest tak jak z filmami. Kryminały, sensacyjne, thrillery też są bardzo popularne, tak więc widać, że ludzie tego potrzebują