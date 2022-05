Przed nami XIII odsłona Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Fuma. W trakcie wydarzenia mieszkańcy regionu zobaczą wokalistów z całej Polski, a także będą mieli okazje pojawić się na koncercie galowym, którego gwiazdą w tym roku będzie Katarzyna Groniec.

Konkurs odbywa się wieloetapowo, bo uczestnik najpierw przechodzi przez eliminacje, a potem najlepsi dostają się do etapu finałowego. W tej edycji organizatorzy otrzymali ponad 100 zgłoszeń, a z tej liczby zostało wybranych 24 wykonawców w grupie dziecięcej i młodzieżowej. Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury zdradził nam kuchnie tegorocznej edycji FUMY.

Jest to normalny koncert z zespołem na żywo. Później odbywa się, to w kilku etapach. Wykonawcy przyjeżdżają do nas w czwartek na dwa dni przed koncertem galowym. Następnie biorą udział w warsztatach prowadzonych przed Anne Ozner. Mamy też próby z orkiestrą festiwalową, maglowanie uczestników, ostatnie poprawki. Jest to duże wsparcie, bo nie przyjeżdżają z biegu i nie wchodzą na scenę. Prace nad finałem są bardzo mozolne.