Falubaz ostatni raz wygrał w Gorzowie w 2019 roku. Na Jancarzu goście wygrali 49:41. Dokładnie takiego samego zwycięstwa zielonogórzanie potrzebują dzisiaj żeby wyrwównać straty z pierwszego w tym sezonie meczu ze Stalą na W69. Czy Falubaz stać na takie zwycięstwo?

Sytuacja Falubazu jest optymistyczna, ale do końca rundy zasadniczej zostały już tylko pojedynki z murowanymi kandydatami do play-offów. Myszy od początku sezonu mówią, że nie grają wyłącznie o utrzymanie, ale żeby wejść do elity trzeba wygrywać takie mecze jak ten w Gorzowie. Jaka jest sytuacja Falubaz przed derbami? Pytaliśmy Piotra Protasiewicza.

Nasza wygrana z Unią Leszno trochę zmieniła układ w tabeli, ale przestrzegam przed “hurraoptymizmem”. Uważam, że do Gorzowa nie jedziemy w roli faworyta i napsujemy Stali trochę krwi

Na ten mecz zaciera ręcę Przemysław Pawlicki, który mówił nam, że lubi techniczne tory, a taki jest właśnie w Gorzowie Wlkp.

Jedziemy tam walczyć o jak najlepszy wynik. Powinniśmy pojechać tak jak Stal w pierwszym meczu z nami. Będziemy cisnąć do samego końca żeby w tych play-offach pojechać

Do dyspozycji będzie Michał Curzytek. Juniorzy Falubazu będą walczyli o bardzo ważne punkty. Krzysztof Sadurski twierdzi, że nie ma czego analizować tylko trzeba jechać po zwycięstwa.

W formacjach juniorskich wygląda tak, że raz jest lepiej raz jest gorzej. My jedziemy po to żeby bieg juniorski wygrać 5:1. Teraz już wszyscy są “wjeżdżeni”, ale wszystko nadal zależy od dyspozycji w danym dniu

104. Derby Ziemi Lubuskiej rozpoczną się o 16:30 na Jancarzu w Gorzowie Wlkp.