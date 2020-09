Zobacz info

Kawa z Empatią (i ze szczyptą złości) To spotkanie przy kawie (i nie tylko :-) ) dla kobiet, kt��re mają pragnienie wzrostu w Miłości!!! ♥ ♥ ♥ Dla tych, które chciałyby uruchomić głębokie pokłady swojej wrażliwości i rozwijać samoświadomość, by budować wokół siebie i w sobie świat pełen Empatii. (Empatię rozumiemy tu w duchu NVC wg. M. Rosenberga) A co tym razem serwowane będzie do kawki? Z Ł O Ś Ć ! ! ! Tak, tą kawkę chcemy przyprawić złością, i z pewnością będzie nam wybornie smakowała. :-) ...