W czwartek, przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze odbyła się kolejna akcja wspierająca sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów “Iustitia”.

Sędziowie każdego 18-go dnia miesiąca, na znak solidarności z represjonowanymi sędziami – Igorem Tuleyą, Pawłem Juszczyszynem i Beatą Morawiec, wychodzą przed budynki Sądów w całym kraju, wyrażając tym sprzeciw wobec praktykom łamania prawa przez organy państwa.

My sędziowie przychodzimy tutaj nie tylko po to, żeby zaprotestować, ale też po to, żeby pokazać, że jesteśmy zdeterminowani jako grupa, żeby walczyć o praworządność. Najbardziej niepokoją nas kolejne działania władzy ustawodawczej, w tym polityków, którzy dążą do zmniejszenia władzy ustawodawczej w Polsce. Niepokoi nas to, że trójpodział władzy jest zachwiany.