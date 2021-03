Zobacz info

Zapraszamy was serdecznie do udziału w XVI Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych. Projekt odbywa się co roku, w 15 ośrodkach akademickich w całej Polsce. 🏯 ODPP promują szeroko pojętą problematykę praktyk oraz pierwszych kroków na ścieżce zawodowej. W trakcie wydarzenia odbywają się warsztaty, spotkania oraz projekty dotyczące kompetencji miękkich, rozwoju zawodowego czy niekonwencjonalnego wyboru zawodu po studiach prawniczych. Wkrótce więcej informacji o prelekcjach, które odbędą się podc...