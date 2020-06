Zobacz info

Warsztaty Akwarela w towarzystwie Idealne warsztaty dla fanek kwiatów😍😍😍 30 czerwca 2020 Centrum Szkoleniowe Indigo by Kate Zett w Zielonej Górze Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk Akwarela, Art Gum i elementy Zhostovo Style- a to wszystko w totalnie salonowym wydaniu❤ Przygotowania do wiosny- czas start🌞🌞🌞 Każda kursantka otrzymuje certyfikat uczestnictwa w warsztatów. Zapewniamy kawę, herbatę, przekąski i obiad. Koszt warsztatów: 400zł Zadatek* wpłacamy na rachunek bankowy:La Vie Katarzyna Zbr...