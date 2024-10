Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze Robert Kmieciak skierował do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Łukasza Mejzy posła na Sejm RP. Śledztwo wykazało szereg przestępstw głównie związanych z nieprawidłowościami przy składaniu zeznań majątkowych.

O rezultacie śledztwa informacje przekazała Ewa Antonowicz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zgromadzony materiał dowodowy w postaci m.in. oświadczeń majątkowych, oględzin mieszkania, dokumentacji uzyskanej z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Urzędu Skarbowego, uzasadnił dostatecznie podejrzenie popełnienia przez posła na Sejm RP Łukasza Mejzy jedenastu przestępstw

Śledztwo prokuratury rozpoczęło się w grudniu ubiegłego roku gdy na łamach Wirtualnej Polski ukazał się artykuł Szymona Jadczaka. Siedem podejrzeń o popełnieniu przestępstw dotyczy podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w siedmiu złożonych w latach 2021-2024 oświadczeniach o stanie majątkowym.

Dotyczy to oświadczeń majątkowych złożonych w ramach piastowanych funkcji. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie możemy ujawniać szczegółów. Natomiast część okoliczności podawana w materiałach prasowych znalazła potwierdzenie w materiałach dowodowych

Wniosek nie wpłynął jeszcze do Marszałka Sejmu musi on przejść drogę służbową przez prokuraturę regionalna, prokuraturę krajową i dopiero wtedy prokurator generalny wystąpi z wnioskiem do Szymona Hołownii.