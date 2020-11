W 450 miastach w Polsce odbyły się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Przedstawicielki środowisk lewicowych zaprezentowały propozycje wyjścia z kryzysu związanego z tą sytuacją. Są to m.in. rozwiązania ustawowe.

Koalicyjny klub Lewicy – partia Lewica Razem – przygotował projekt tzw. ustawy ratunkowej. Chce, aby zarówno aborcja, jak i pomoc w jej przeprowadzeniu, nie była karana. Klub parlamentarny Lewicy wspólnie z organizacjami kobiecymi przystępuje natomiast do zbiórki podpisów pod projektem ustawy legalizującej aborcję.

Projekt Lewicy trafił do „zamrażarki” w lutym, co nie powinno się stać. Zapraszam więc wszystkich do kontaktowania się z biurami poselskimi Anity Kucharskiej-Dziedzic oraz Bogusława Wontora.

Lewica oczekuje też informacji od wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działań policji i prokuratury w czasie protestów – ogłosiła posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. Przedstawiła też dane na temat aktów agresji wobec demonstrantów.

Tego typu prowokacje siłowe były także w Zielonej Górze. Jedna ze starszych pań została kopnięta, założono jej sześć szwów. I mamy do czynienia z wieloma sytuacjami skrajnej agresji. Interweniuje tutaj Prokuratura Krajowa, więc będziemy odpytywać także Prokuraturę Krajową, dlaczego przychodzą wnioski do poszczególnych prokuratur, na przykład o zwolnienie z aresztu mężczyzny, który popchnął, uderzył, pobił de facto dwie kobiety we Wrocławiu.

Panie odniosły się także do projektu zmiany ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Złożył go prezydent Andrzej Duda. Dokument dopuszcza możliwość aborcji tylko w przypadku śmiertelnych wad płodu. Wyklucza ją natomiast w przypadku zespołu Downa. Jolanta Danielak z Forum Kobiet Nowej Lewicy komentuje:

Tylko co siódme dziecko z zespołem Downa przychodzi na świat. Co siódme, bo pozostałe umierają już w trakcie życia płodowego. Z pełną świadomością matki, która wie o tym, że dziecko, które nosi w łonie, ma zespół Downa. Ten obraz dzieci z zespołem Downa, który znamy – dziecka pogodnego, radosnego, dziecka często osiągającego normy czy zbliżające się do norm rozwojowych, nawet psychicznych, to nie jest pełen obraz zespołu Downa.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic dodaje, że propozycja prezydenta zaostrzy kompromis aborcyjny, będzie więc pozytywną odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.