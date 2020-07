Za nami druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał Andrzej Duda zapewniając sobie reelekcję. Dziś o wyborach prezydenckich rozmawialiśmy z profesorem Łukaszem Młyńczykiem, politologiem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Gość Radia Index stwierdził, ze zwycięstwo obecnie urzędującego prezydenta nie może być żadnym zaskoczeniem. Co zatem może być uznane za niespodziankę?

To, co jest największa niespodzianką to to, że zdobywając ponad 10 milionów głosów nie zostaje się prezydentem. Ta frekwencja jest fantastyczna ale często mobilizacja jest negatywna.