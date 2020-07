Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Już w najbliższą niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. O pięcioletnią prezydenturę ubiega się obecna głowa państwa i kandydat opozycji. Kto ma większe szanse?

O kampanię i szanse obu kandydatów pytaliśmy dziś profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego – profesora Łukasza Młyńczyka. Gość Radia Index ocenił kończącą się kampanię prezydencką

Zdaniem Łukasza Młyńczyka wciąż faworytem do zwycięstwa jest urzędujący prezydent Andrzej Duda:

Cały czas tak jest. Jeżeli ktoś przekracza 40 procent w pierwszej turze, to byłoby wielką naiwnością, by to ignorować.