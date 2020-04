– Obecna władza jest zdeterminowana, by wybory prezydenckie odbyły się najszybciej, jak to tylko możliwe – to słowa profesora Jarosława Macały – politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasz gość oceniał na antenie Radia Index obecną sytuację polityczną w naszym kraju w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich.

Macała stwierdził, że głosowanie korespondencyjne prawdopodobnie się odbędzie 17 maja.

Obóz rządzący dąży do tego, żeby wybory odbyły się w maju. pewnie nie 10, bo tego juz się nie uda zrobić. Pewnie 17 maja odbędzie się głosowanie korespondencyjne. Widać, że obóz rządzący jest zdeterminowany, by wybory się odbyły wiadomo z jakiego powodu. prof. Jarosław Macała

Profesor nie ma wątpliwości,że determinacja polityków partii rządzącej związana jest z poparciem dla obecnego prezydenta Andrzeja Dudy.

Szanse obecnego prezydenta na reelekcje są najwieksze. Im później się odbędą, tym będą mniejsze, bo czeka nas potężny kryzys gospodarczy. Odpowiedzialnośc poniosą rzadzący, bo to oni mają pełnie władzy. prof. Jarosław Macała

