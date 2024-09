Rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim tuż tuż…Na początku zmiany organizacyjne, aktualizacja sprzętowa i systemowa, nadal trwa remont Vicewersala, a w tle poszukiwania kluczy.

W naszym plenerowym studiu “Winobranie-Winogranie” gościł prof. Wojciech Strzyżewski rektor UZ. Zapytany o to jak podoba mu się Winobranie i co najbardziej go interesuje odpowiedział, że lubi zatrzymać się przy targu staroci. – Od trzech lat szukam kluczy do XIX wiecznego kredensu…bezskutecznie – mówił rektor.

Od rozpoczęcia roku akademickiego dzielą nas tygodnie. Uczelnia przygotowuje się do startu. Zakończyła się rekrutacja, teraz czas na weryfikacje i uzupełnianie dokumentacji. Pod koniec miesiąca rozpocznie się zakwaterowanie mieszkańców domów studenckich, a w zasadzie “chwile” później pierwsze wykłady. – To będzie nowa kadencja jeśli chodzi o władze UZ i nastąpiły pewne zmiany organizacyjne w pionie prorektorskim – oznajmił prof. Strzyżewski.