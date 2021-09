„Koniec wakacji od alimentów” – to akcja organizowana przez zielonogórskie stowarzyszenie Ex Dono, które zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie egzekucji alimentów.

Działanie kierowane jest do Lubuszan, zarówno dla osób, które posiadają wyroki sądu, jak również dla tych, u których jest wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jak egzekwowane są alimenty? O tym adwokat Katarzyna Szulc-Błażkow.

Niestety, wygląda to niezbyt dobrze. Nawet jeśli posiadamy prawomocne wyroki sądu, które nadają się do egzekucji, często jest tak, że ten dłużnik nie płaci. Bardzo często jest konieczna czynność wszczęcia procedury egzekucyjnej u komornika. Osoby, które mają z tym problem, mogą sformułować wniosek za pośrednictwem stowarzyszenia. My bardzo chętnie pomożemy.

Niedawno weszły w życie nowe przepisy tzw. e-egzekucja, które mają ułatwić postępowanie egzekucyjne. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się wraz z osiągnięciem u dziecka pełnoletności. Przypomina o tym radca prawny Marcin Pawlina.

Jest tak długo, jak osoba uprawniona nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie jest to stały dzień, np. te osiemnaste urodziny. To jest moment, kiedy ta osoba jest w stanie podjąć zatrudnienie, które jest w stanie przynosić jej samodzielny dochód.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd. Porady stowarzyszenia Ex Dono są bezpłatne. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem strony stowarzyszenia, a także telefonicznie 577 77 20 31 (pon.-pt. godz. 9:00-14:00).