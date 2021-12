– Cały czas uczymy się życia na nowo, z koronawirusem – podsumowuje minione 12 miesięcy prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Jaki był kończący się rok dla miasta?

Bilans zysków i strat robimy w różnych dziedzinach życia. Włodarz miasta najbardziej cieszy się z inwestycji, głównie z Obwodnicy Południowej.

Włodarz cieszy się, że udało się też pozyskać pieniądze na budowę Obwodnicy Zachodniej. A co w przyszłym roku? Inwestycje to jedno, ale Zielona Góra rozpocznie obchody jubileuszy miasta.

Będzie to rok rozpoczęcia obchodów jubileuszowych naszego miasta. Chcemy we wrześniu rozpocząć te obchody, ponieważ rok 1222 jest tym, gdzie pojawia się pierwsza wzmianka o Zielonej Górze. Chcemy skończyć obchody jubileuszu we wrześniu 2023, bo rok 1323 to moment, gdy Zielona Góra uzyskała prawa miejskie. Będziemy mieli więc jubileusz 700 i 800-lecia.