Jak pan się odnosi do budowy składu Falubazu i czy w I lidze żużlowcy powinni zarabiać mniej niż w ekstralidze? Takie pytanie zadał w audycji Prezydent na 96 FM kibic zielonogórskiego klubu. Adresatem był oczywiście Janusz Kubicki.

Włodarz miasta przyznał, że liczy na powrót zielonogórzan do elity. Przy okazji odniósł się do biernej postawy senatora Roberta Dowhana, jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawie klubu. Przypomnijmy, były prezes Falubazu wciąż jest udziałowcem.

Szkoda, że jeden z trzech właścicieli się w ogóle nie interesuje tym tematem. Miasto ma takie same udziały, co on. Abstrahując od tego, zależy mi na tym, żeby zespół wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mam nadzieję, że to uda się zrealizować.