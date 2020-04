– Jesteśmy na wojnie z wrogiem, przed którym na razie tylko uciekamy. Przyjdzie czas, że trzeba będzie stanąć z nim twarzą w twarz – powiedział w audycji Miejski Alert Janusz Kubicki.

Prezydent Zielonej Góry porównał walkę z koronawirusem do pojedynku bokserskiego. Pojedynku, który dopiero się zaczął i to w fatalnym stylu.

To, co się dzieje w skali naszego kraju i świata porównałbym do walki bokserskiej. Jesteśmy w pierwszej rundzie 12-rundowego pojedynku, dostaliśmy cios prosto w szczękę i leżymy na deskach. Leży na deskach Polska. Nie jesteśmy jednak tutaj odosobnieni. Na tych deskach leży cały świat Janusz Kubicki

Włodarz odniósł się także do relacji słuchaczy, którzy mówili o lekceważeniu apelu “zostań w domu”. – Nie wiem, chyba trzeba wziąć pałę, jak w Indiach i lać, bo inaczej ludzie nie zrozumieją – stwierdził bez ogródek, dodając, że wprowadzonego wczoraj zakazu wejścia do lasu również należy przestrzegać.

Prezydent zgadza się ze słowami, że nie przygotowaliśmy się do tego zagrożenia epidemiologicznego. – Tak, ani Polska, ani województwo, ani miasto – wyznał włodarz, odnosząc się też do sporów w parlamencie.