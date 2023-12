– Nie wycofuję się z żadnych ustaleń, wpiszmy terminy i niech pieniądze płyną do klubu – mówił w Rozmowie na 96 FM prezydent Janusz Kubicki. Chodzi o ratowanie zielonogórskiej koszykówki.

Czy program nazwany roboczo “Reanimacja Zastalu” utknął w martwym punkcie? Radni Platformy Obywatelskiej na piątkowej konferencji prasowej mówili o potrzebie zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Janusz Kubicki w Radiu Index poinformował, że złożył już wniosek do przewodniczącego rady miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Włodarz zaproponował nawet termin, 11 grudnia, licząc, że tego samego dnia zwołana zostałaby sesja sejmiku.

Chcemy zwołać nadzwyczajną sesję rady miasta, której przedmiotem będzie przedstawienie i zatwierdzenie planu naprawczego Zastalu. Jednocześnie chcę wystąpić do marszałka o zwołanie sesji sejmiku, w tym samym dniu, na którym też zostanie zatwierdzony ten element. Mam nawet przygotowany draft porozumienia. Możemy im to przedstawić.

Kubicki dodaje, że termin 11 grudnia jest jedynie propozycją. Prezydent podkreślił, że ostateczna data ma być w dogodnym terminie również dla przedstawicieli samorządu województwa.

Kubicki został zapytany, czy podtrzymuje swoje zdanie na temat tego, żeby w klubie pozostał dotychczasowy właściciel Janusz Jasiński.

Część osób, z którymi rozmawialiśmy stawiało jako warunek, że ma go nie być, ale ja uważam odwrotnie. Nie wyobrażam sobie, żeby go miało nie być. Widziałbym go w roli dyrektora sportowego. Chcemy jednak, żebyśmy mieli nad finansami kontrolę.