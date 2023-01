To ma być inwestycja na kilka lat – krok po kroku. Mowa o odbudowie wiaduktu na Alei Zjednoczenia. Janusz Kubicki w audycji Prezydent na 96 FM mówił, że liczy na rozpoczęcie prac budowlanych nad pierwszą nitką jeszcze w tym roku.

Przeprawa, która w ubiegłym roku miała być remontowana będzie budowana na nowo. To efekt uszkodzeń. Miasto działa na kilku polach. Najważniejsze jest pozyskanie zewnętrznych środków na inwestycję.

Tu jest zapewnienie ze strony parlamentarzystów pana Asta i pana Materny, że będą nas wspierać w tym, żeby te środki się znalazły w rezerwie celowej premiera. Mam nadzieję, że pani marszałek również będzie nas wspierać w tej sprawie. Drugi ruch to złożenie wniosku do wojewody, który może wydać pozwolenie na odbudowę tego wiaduktu. Mamy złożone projekty na odbudowę. Czekamy na zgodę. Trzeci ruch to ogłoszenie postępowania przetargowego, bez czekania na środki zewnętrzne. Po to, by w przypadku pozyskania tych pieniędzy od razu podpisywać umowę z wykonawcą.