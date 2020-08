– Nie jest dla mnie ważne to, kto jest marszałkiem, czy kto jest w zarządzie województwa, tylko ważne są problemy, które są do rozwiązania – to słowa Janusza Kubickiego w audycji Prezydent na 96 FM.

Gospodarz miasta był pytany o sytuację w sejmiku województwa. Przypomnijmy, w poniedziałek podczas zdalnej sesji, zarząd województwa z marszałek Elżbietą Polak na czele nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium, co oznacza, że dojdzie do głosowania nad odwołaniem władz województwa. Do sprawy odniósł się włodarz Zielonej Góry, który był pytany również o swoje wpływy w sejmiku.

Moc sprawczą, którą przypisuje się prezydentowi Zielonej Góry jest zbyt duża w stosunku do tego, co naprawdę on może. Nie jestem radnym. Województwo w ostatnich latach niestety zaczęło dołować, a nie rozwijać się. Jest to powód do rozmowy, dyskusji, abyśmy wspólnie razem zastanowili się nad tym, co zrobić, żeby nam wszystkim żyło się lepiej.

Prezydent powiedział na antenie Radia Index, że chciałby, aby województwo lubuskie się rozwijało, a nie zwijało.

Mnie nie interesuje naprawdę, kto jest marszałkiem, tylko rozwój województwa, konkretne sprawy, które są do załatwienia. Problem jest dla wielu osób, których celem jest nie budowa stadionu piłkarskiego czy kopalni, a bycie marszałkiem i dzierżenie buławy.

Więcej w całym programie Prezydent na 96 FM. W audycji także m.in. o budowie stadionu piłkarskiego w Zielonej Górze. Audycja do zobaczenia na portalu wZielonej.pl.