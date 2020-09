– Trochę walczymy z tą chorobą tak, jakbyśmy chcieli czołgiem rozjechać mysz – tak o COVID-19 mówił Janusz Kubicki w audycji Prezydent na 96 FM. W ogólnopolskich mediach szeroko komentowany był tekst o „koronaściemie”, który prezydent opublikował na portalu społecznościowym. Opinie na temat słów Janusza Kubickiego są podzielone – jedni internauci uważają, że przekazuje prawdę o koronawirusie, drudzy mówią o tym, że wierzy teoriom spiskowym.

Prezydent pozostaje przy stanowisku, że w sprawie wirusa i COVID-19 nie należy ulegać panice. Zarzuca też niekonsekwentne postępowanie m.in. byłemu ministrowi zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu.

Przecież zaraz po tym, jak przestał być ministrem, pojechał do Hiszpanii. A przecież zdaje się, że my zamykamy możliwość latania do tego kraju. Więc osoba, która była w oku cyklonu, która ma pełnię wiedzy, nie boi się podróżować. Z drugiej strony, prezydent Trzaskowski – to samo: nie bał się pojechać przez pół Europy i spędzić wakacji w Chorwacji, na zatłoczonych plażach, a mówi, że zastanawia się, czy dzieci powinny pójść do szkoły. Gdzieś ci politycy czasami podkręcają tę atmosferę. Niepotrzebnie, bo jeżeli mówią, że jest tak źle, to przecież nie powinni tego robić.