"Mój syn nie poszedł na studia, chociaż bardzo tego chciałem. Tak wiele wyobrażeń miałem na temat mojego syna – kim on będzie, co będzie robił – a teraz to wszystko się zawaliło..." To nie muszą być studia, to nie musi być syn - nasze dzieci na co dzień podejmują dziesiątki decyzji, które w naszej opinii są złe, niewłaściwe, NIE SPEŁNIAJACE NASZYCH OCZEKIWAŃ... No właśnie... czy te decyzje są rzeczywiście złe, czy tylko nam nie odpowiadają? Jak sobie z tym poradzić? Kolejne spotkanie Spoko Tato...