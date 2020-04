Co najmniej jeszcze przez miesiąc będą zamknięte szkoły i przedszkola – poinformowało dziś ministerstwo edukacji. Matury i egzaminy ósmoklasisty przewidziano na czerwiec.

To długo wyczekiwane wieści od rządu. Nie brakuje głosów, że resort edukacji decyzje podejmuje zbyt wolno.

Krytyczny wobec ministra edukacji jest też prezydent Janusz Kubicki. Działania Dariusza Piontkowskiego ocenił w programie „Miejski Alert”.

Oświata jest tą dziedziną, w której minister chyba poniósł klęskę. Bo jeżeli minister Szumowski w miarę sprawnie potrafi się komunikować i w miarę sprawnie działać, o tyle minister edukacji ma straszne problemy. Sami nie wiemy, na czym stoimy. Rozmawiałem na ten temat dużo z Wioletą Haręźlak, która dla mnie jest autorytetem, jeśli chodzi oświatę. Ona stwierdziła, że rok szkolny powinniśmy zakończyć, bo to, co się dzieje w zakresie nauczania zdalnego, to nie zdaje egzaminu. Nie jesteśmy w tym momencie do tego przygotowani.