Powracamy do tematu elektrycznych hulajnóg, które od kilku dni możemy zobaczyć na ulicach Zielonej Góry. Czy można je nazwać miejskimi? O ten środek transportu pytaliśmy w audycji Prezydent na 96 FM.

Janusz Kubicki zaznaczył, że to nie jest projekt miejski, a wyłącznie o charakterze komercyjnym.

One się pojawiły bez jakichkolwiek konsultacji z władzami miasta. My nie wydawaliśmy na to żadnej zgody. Ja uważam, że jest dość duży problem, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, bo powinniśmy prawnie uregulować, jak one mają funkcjonować, w którym miejscu się poruszać – na chodniku czy ulicy, bo pamiętajmy, że one mogą rozwinąć dość dużą prędkość.

Prezydent wyraził obawę o bezpieczeństwo na przykład na deptaku, gdzie zdarza się przecież, że dochodzi do zdarzeń z udziałem rowerzystów i pieszych. Włodarz liczy, że operator wypożyczalni elektrycznych hulajnóg wyznaczy punkty wypożyczeń.

Nie życzyłbym sobie tego i jeżeli tak będzie, to będziemy z tym walczyć, żeby one stały byle gdzie i byle jak. Rower miejski ma to do siebie, że każdy, kto korzysta, ma obowiązek odstawić go w dane miejsce i nie ma zamieszania i bałaganu. Jeżeli w przypadku hulajnóg będzie ten bałagan, to będziemy starali się reagować. Jest to na pewno czasami fajny środek transportu. Mnie zdarzyło się korzystać w największych polskich miastach, zwłaszcza w Warszawie.