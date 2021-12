W ostatniej przed świętami audycji Prezydent na 96 FM zaglądaliśmy do kieszeni. Władz miasta. Przypomnijmy, na ostatniej sesji radni zagłosowali za podwyżką dla włodarza Zielonej Góry.

Czy wraz za tym pójdą podwyżki dla innych pracowników magistratu? O to pytał w ostatnim programie słuchacz. Co na to prezydent Janusz Kubicki? Włodarz po podwyżce będzie zarabiał kilkanaście tysięcy złotych.

Możemy sprawdzić na przestrzeni 15 lat procent mojej podwyżki w stosunku do pracowników. Ja przez 15 lat nie dostałem żadnej podwyżki. Ta jest moją pierwszą. Do radnych apelowałem o jedno: nie chcę zarabiać mniej niż prezydent Gorzowa.

Prezydent przyznał, że podwyżki dla pracowników miejskich spółek są nieuniknione.

Czeka nas bardzo trudna rozmowa, ze wszystkimi pracownikami, nie tylko Urzędu Miasta. Chodzi o kierowców komunikacji miejskiej, pracowników oświaty, ale innego wyjścia nie ma. Rozmowa będzie trudna, oczekiwania będą duże, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie było podwyżek w świetle szalejącej inflacji.

Ostatni w tym roku program Prezydent na 96 FM w środę o 12:30. Macie pytania? Piszcie na adres: Prezydent@wZielonej.pl.