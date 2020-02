18 lutego prezydenci miast, w których funkcjonuje sport żużlowy przyjadą do Zielonej Góry. – Rozmawiamy na temat tego, co zrobić, żeby dyscyplina miała się lepiej – powiedział Janusz Kubicki.

To nie pierwsze tego typu spotkanie żużlowych samorządowców. Wcześniej włodarze spotykali się ze sobą m.in. w Grudziądzu i Lesznie.