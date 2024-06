„Zastosowanie nowoczesnych technologii w prawie administracyjnym” – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa.

Jest ona poświęcona nowoczesnym trendom w nauce, które mogą i powinny być wykorzystywane w prawie. Jak powiedział profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego współcześnie trudno sobie wyobrazić „ucieczkę” od nowoczesności.

Trudno sobie wyobrazić wyrobienie dowodu, paszportu czy innej czynności, która jest współcześnie zinformatyzowana. Takie konferencja mają wskazać, co nas czeka, co zrobić lepiej i jak administracja ma działać, by wykorzystać możliwości techniczne, które daje współczesna cywilizacja.