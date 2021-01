Remonty dróg, stypendia sportowe i wsparcie dla stowarzyszeń. O to między innymi wnosili radni Koalicji Obywatelskiej, gdy składali propozycje do budżetu miasta. Przedstawili prawie 30 pomysłów. Ich wnioski zostały odrzucone. – Budżet powinien być kompromisem – uważa radny Marcin Pabierowski.

Wnioskiem ze strony klubu radnych było wykreślenie budowy sali koncertowo-konferencyjnej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i drugiego etapu budowy ulicy Pileckiego. Radni zaprezentowali również wnioski indywidualne.

Amfiteatr już jest jakąś anegdotyczną rzeczą. Z tego, co wiem, większość radnych – nawet klubu Prawa i Sprawiedliwości – jest za tym, żeby amfiteatr wyremontować. Radni tego klubu poparli również wniosek o utworzenie szlaku tradycji winiarskich. To był jedyny wniosek, który w pierwszym głosowaniu uzyskał poparcie. Nastąpiła reasumpcja tego wniosku i w drugim głosowaniu go odrzucono.

Radny Adam Urbaniak wnioskował o budowę drogi przy ulicy Domeyki na Jędrzychowie. Argumentował, że mieszkańcy czekają na nią od 40 lat.

Sprzedaje się w okolicy kolejne działki za bardzo duże pieniądze, natomiast nie ma pomysłu na to, co zrobić, żeby ludzie mogli się tam normalnie poruszać. Obecnie brodzą w błocie. Mnie jest już głupio tam chodzić, bo mieszkańcy mają do mnie pretensje. Nie można czekać 40 lat w mieście, które jest stolicą regionu, na to, żeby mieć utwardzoną drogę. Wydatek 500 tysięcy złotych wydawał się wręcz śmieszną kwotą, a ułatwiającą życie tych ludzi.