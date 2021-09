Ponad 30 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego docenionych i odznaczonych Krzyżami Zasługi oraz medalami za Długoletnią Służbę. Były też ordery Komisji Edukacji Narodowej – te trafiły do 9 pracowników naszej uczelni. Wyróżnienia przyznano podczas środowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Decyzją prezydenta do Zielonej Góry trafił jeden Srebrny Krzyż Zasługi. Doceniono nim profesora Piotra Kułyka, obecnego dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ.

Człowiek zawsze wykonuje swoje obowiązki, stara się je wykonywać jak najlepiej, ale zawsze miło jest i zawsze to jest taka fajna rzecz, kiedy okazuje się, że gdzieś to ktoś zauważa i jest to docenione. Że jakaś instytucja zewnętrzna takie kwestie podnosi i że jest rzeczywiście taka możliwość uzyskania tego odznaczenia.