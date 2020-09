Korowodu na zakończenie święta Zielonej Góry nie będzie, ale jego organizator – Lubuski Teatr – i tak ma mnóstwo pracy. Dyrektor Robert Czechowski tuż po powrocie z Warszawy od razu zaangażował się w sprawy lokalnej sceny. A wiążą się one nie tylko z Winobraniem.

Zamiast parady ulicami miasta można podziwiać festiwal teatrów ulicznych Monte Verde, wznawiane są też próby do nowego spektaklu i rozstrzygamy przetarg – wylicza dyrektor.

Dzisiaj wznawiam próby „Ożenku” przerwane przez pandemię, za chwilę wracam na próbę „Słodkich lat 20.-30.” mistrza Jana Szurmieja, do tego rozstrzygamy przetarg na budowę nowego teatru lalkowego, za chwilę wracam do Warszawy, żeby rozmawiać o projekcie „Przestrzenie sztuki”, za sekundkę jadę do Lublina na festiwal sztukmistrzów. I jak to jest nicnierobienie, to życzę tego wszystkim. Mam co robić, odpoczywam od korowodu.