Przychodzi do niej wcześniej, wychodzi później. W czasie wolnym też o niej myśli, odbiera telefony także po godzinach. Mówi wam coś ten opis? Tak, to sylwetka pracoholika.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pracoholizmu. To obsesyjna chęć nieustannego wykonywania pracy, traktowana jak uzależnienie psychiczne. Czy to dobra cecha? No, niekoniecznie wszak skutki pracoholizmu mogą być opłakane dla naszego zdrowia. Fizycznego i psychicznego.

Nasza reporterka, Kasia Frejman spytała zielonogórzan, czy nazywają siebie pracoholikami.

Pracoholikom zalecany jest urlop na minimum trzy tygodnie, czego im życzymy. A ci, którzy w pracy się nie przemęczają na swoje święto muszą jeszcze poczekać. 12 marca obchodzimy Światowy Dzień Drzemki w Pracy.