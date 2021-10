Odwodnienie liniowe – to jeden z wymogów licencyjnych w PGE Ekstralidze. Falubazu w przyszłym roku w elicie nie będzie, ale inwestycja na stadionie w Zielonej Górze będzie realizowana, o czym informował w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki.

To ma być lek na odwoływanie meczów żużlowych w całym z powodu opadów deszczu. W Zielonej Górze mimo spadku zajmą się jeszcze w tym roku.

Przygotowywaliśmy od pewnego momentu kwestie odwodnienia. Musieliśmy uzyskać zgody od Wód Polskich. To była długa historia. Mamy te zgody i myślę, że w tym roku zaczniemy i skończymy prace związane z odwodnieniem.

Zielona Góra nie jest jedynym miastem w Polsce, które staje przed koniecznością wykonania tej inwestycji. Podobnie jest w kilku innych, także ekstraligowych ośrodkach.

Żużlowe stadiony w kraju należą do samorządów. I to głównie na barki miast spada spełnianie wytycznych PGE Ekstraligi, które dotyczą infrastruktury.

Warunkiem uzyskania licencji jest spełnienie warunków technicznych. Większość klubów nie ma na to finansów. Staramy się pomagać klubowi, bo on powinien zajmować się działalnością sportową, a nie inwestycyjną. Niekiedy ta działania są sprzeczne z logiką. Wymogi stawia przed nami prywatne przedsiębiorstwo.

Lesicki zaznaczył, że nowe wytyczne narzucane przez PGE Ekstraligę pojawiają się niemal co roku. – To powinno być raz na jakiś czas – uważa wiceprezydent miasta, dodając, że odwodnienie liniowe to jedyna infrastrukturalna inwestycja przy W69 planowana w najbliższej przyszłości.