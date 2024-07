Wakacje w pełni. A to oznacza – więcej osób zatrudnionych w ramach prac sezonowych. Oferty tego typu dotyczą przede wszystkim studentów. I tutaj z przypomnieniem przychodzi NFZ – pamiętajmy o uporządkowaniu kwestii dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Bo decydując się na zatrudnienie na umowę o pracę, automatycznie decydujemy się na to, aby składkę za nasze ubezpieczenie płacił pracodawca. To oznacza, że młody pracownik traci dotychczasowe ubezpieczenie, wynikające zwykle ze zgłoszenia takiej osoby do świadczenia zdrowotnego rodzica. Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w naszym regionie.

Natomiast kiedy ta praca się kończy, po tych kilku miesiącach, musi rodzic ponownie to dziecko zgłosić do ubezpieczenia. Bo często zdarza się tak, że taka osoba nieświadomie nie ma ubezpieczenia. I “świeci się” na czerwono w systemie. I nie może być przyjęty nawet przez lekarza rodzinnego. To jest bardzo ważne, żeby o to zadbać.