– Plusem budżetu na pewno jest to, że zostały dostrzeżone potrzeby drogowe tzw. nowej dzielnicy – mówił w „Rozmowie na 96 FM” Marek Budniak, radny miejski z Prawa i Sprawiedliwości. Opozycyjny klub w Radzie Miasta jest zadowolony z takiej decyzji.

Przyszłoroczny budżet przewiduje 21 mln zł na budowę i remonty dróg w sołectwach.

To satysfakcjonuje mnie, jako radnego nowej dzielnicy. To, że pojawił ranking, to że sołtysi i mieszkańcy zgłaszali drogi. W wielu przypadkach były to drogi dojazdowe. To jest pozytywny krok, mam nadzieję, że w przyszłych budżetach, będzie ponowne docenienie tych potrzeb.