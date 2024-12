Poznaliśmy “Ulubionych Producentów Lubuskich 2024”. To konkurs, w którym konsumenci wybierają najbardziej cenionych producentów regionu. Organizatorem wydarzenia jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.

-W konkursie mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni konsumenci – podkreśla Zbigniew Kołodziej, wicemarszałek województwa lubuskiego.

W formularzu należało oddać głos na swojego ulubionego producenta, który należy do bazy LCPR. Trzeba również było wybrać z listy, za co go doceniają. Producenci byli doceniani za smak, tradycję, wygląd, jakość i dostępność produktu oraz autopromocję.