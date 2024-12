Z czego zapamiętamy mijające 365 dni? Jaki był rok 2024 rok w Zielonej Górze? Wielu z Was powie pewnie: niezwykle interesujący. To prawda! My stworzyliśmy nasz, subiektywny alfabet najważniejszych i najciekawszych faktów, zjawisk, wydarzeń oraz wpływowych osób. Miłej lektury!

A jak AMFITEATR

Jego zmodernizowanie to bez wątpienia najważniejsze zadanie prezydenta Marcina Pabierowskiego. Włodarz miasta postawił sobie za cel przywrócenie blasku temu obiektowi, na którym krzyżyk postawił jego poprzednik Janusz Kubicki. Pabierowski nie ukrywa, że Amfiteatr to jego „oczko w głowie”. Na razie mieszkańcy wyłonili koncepcję jego zadaszenia. W przyszłym roku magistrat chce poszukać pieniędzy na realizację tej inwestycji. Ma ona kosztować 40 milionów złotych, a obiekt ma pomieścić ok. 3,5 tysiąca widzów.

B jak BIEŃKOWSKI

Stanisław Bieńkowski, czyli miliarder z Zielonej Góry, szef Stelmetu. W tegorocznym rankingu „Forbesa” został sklasyfikowany na 30. miejscu z majątkiem wartym 2,3 miliarda złotych. Niespełna 72-letni biznesmen jest głównym sponsorem zielonogórskiego żużla, w przeszłości pomagał m. in. także koszykówce. W środowisku sportowym mówi się, że gdyby chciał, wykupiłby całą ligę żużlową. Bardzo rzadko, by nie powiedzieć w ogóle, pokazuje się publicznie, nie udziela żadnych wywiadów. Ostatnio zrobił wyjątek – dał się sfotografować z nowym nabytkiem Falubazu – Damianem Ratajczakiem. Bez niego trudno wyobrazić sobie zielonogórski sport, a żużel w szczególności.

C jak CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE

Żaden z mieszkańców Zielonej Góry nie wyobraża sobie dziś miasta bez CRS-u. Kompleks basenu i 5-tysięcznej hali jest jedną z wizytówek miasta. W hali grają głównie koszykarze, w ostatnim czasie być może brakowało spektakularnych imprez sportowych, ale obiekt wciąż jest areną wielu imprez kulturalno-muzycznych, i tych większych i mniejszych. W dyskusjach, na forach internetowych i nie tylko, w mijającym roku przewijał się natomiast temat basenu, a dokładnie cen za wejście. Poprzedni prezydent Janusz Kubicki utrzymywał niskie ceny argumentując, że basen ma służyć mieszkańcom. Obecna władza sugeruje, że była to niegospodarność. Nie ma jednak żadnych konkretnych informacji, by ceny biletu miałyby wzrosnąć w 2025 roku. Warto dodać, że 26 czerwca 2025 roku minie dokładnie piętnaście lat od otwarcia centrum. Piękny jubileusz, prawda?

D jak DEPTAK

Deptak, czyli upraszczając, zielonogórska starówka, ma zostać zrewitalizowana. Taki jest plan miasta, a prezydent – jak deklaruje – chce przez to uatrakcyjnić i ożywić centrum Zielonej Góry. Poprzednia władza odkładała remont deptaka argumentując to brakiem wystarczających środków finansowych. Obecna szuka źródeł i przeprowadziła pod koniec grudnia głosowanie na wybór koncepcji starówki. W ramach modernizacji przewidziano nie tylko nową nawierzchnię, ale także zmiany w małej architekturze.

E jak EDUKACJA

Trudno wyobrazić sobie Zieloną Górę, podobnie zresztą jak inne miasta, bez inwestowania w oświatę. W budżecie miasta na ten cel zapisano 594 miliony złotych. Miasto szykuje się do termomodernizacji ośmiu obiektów oświatowych, w planach jest także wybudowanie nowej szkoły na osiedlu Czarkowo, oraz budowa hali sportowej na Chynowie. W edukację w mieście, bez względu na barwy partyjne i przekonania polityczne, się inwestuje i ten stan nikogo nie dziwi.

F jak FALUBAZ

Wizytówka miasta. Falubaz to marka rozpoznawalna we wszystkich, także nieżużlowych, częściach naszego kraju. Zielona Góra jest kojarzona z żużlem i to też nie powinno się w najbliższym czasie zmienić. Drużyna po dwuletniej banicji na pierwszoligowych torach powróciła w 2024 roku do PGE Ekstraligi zapewniając sobie pozostanie w elicie. W tym roku ambicje są większe, zespół chce się bić o miejsce w pierwsze czwórce i nawiązać do najlepszych lat.

G jak GÓRSKI, GRYKO

Robert Gorski i Filip Gryko to liderzy jeszcze do niedawna prezydenckiego klubu „Zielona Razem”. Po sromotnej porażce Janusza Kubickiego w wyborach prezydenckich do Rady Miasta dostało się tylko sześciu radnych pozostając jednak bez swojego dotychczasowego lidera. Jeden z radnych nich – Rafał Kasza – od razu zdecydował się opuścić klub. Pozostali, w tym Gryko i Górski, są w Radzie Miasta „miękką opozycją”, choć to też teraz wątpliwie. Po zmianie władzy niejednokrotnie mówią głosem prezydenta, deklarując poparcie najważniejszych inwestycji. Samorządowa przyszłość obu radnych jest niewiadomą, Niewykluczone, że któryś z nich zdecyduje się powalczyć o prezydenturę za kilka lat.

H jak H2OCHLA

Kąpielisko H2Ochla wywoływało olbrzymie emocje jeszcze przed samym jego otwarciem. Miało być ono flagowym okrętem byłego prezydenta Janusza Kubickiego i pomóc mu w wygranej. Inwestycja warta prawie 90 milionów złotych nie pomogła byłemu włodarzowi miasta. Otwarcia kąpieliska dokonywał już Marcin Pabierowski 1 czerwca. Sama “Ochla”, mimo krytycznego spojrzenia części radnych Koalicji Obywatelskiej i samego prezydenta, cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem w okresie letnim. Od czerwca do września obiekt zanotował przychód w wysokości 2,4 miliona złotych. Apogeum nastąpiło 21 lipca – wówczas z kąpieliska skorzystało ponad pięć tysięcy osób.

I jak INWESTYCJE

Miasto chce postawić na rozwój i inwestycje, chociaż w budżecie zapisano na ten cel „jedynie” 246 milionów złotych, co stanowi 15 procent wydatków. Tylko 15 procent. Jak mówi opozycyjny radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Budziński, powinno być więcej, by móc mówić o budżecie jako o prorozwojowym. Zwolennicy wprowadzonego w życie budżetu twierdzą, że współczynnik proinwestycyjny wzrośnie, gdy miasto pozyska zewnętrzne środki. A tych inwestycji miasto szykuje sporo – również tych rozpoczętych jeszcze przez poprzednią ekipę. Najważniejsze to wspomniana rewitalizacja Amfiteatru, deptaka, budowa stadionu lekkoatletycznego oraz liczne inwestycje drogowe.

J jak JASIŃSKI

Trudno było sobie jeszcze do niedawna wyobrazić zielonogórską koszykówkę bez Janusza Jasińskiego. Okazuje się jednak, że życie nie lubi próżni. Były już właściciel zielonogórskiego klubu, po konflikcie z byłym prezydentem usunął się w cień. Zastal odbudowuje swoją markę, choć już z nowymi właścicielami. A Jasiński? Będzie na pewno utożsamiany jako człowiek, który wygrał pięć razy mistrzostwo Polski, i to za jego czasów Zielona Góra była koszykarską stolicą Polski. Nie da się jednak ukryć, że będzie też kojarzony z licznymi przypadkami zadłużenia wobec koszykarzy czy trenerów oraz wyrokami batowskimi. Taki “dualizm” byłego właściciela spółki “Grono”, który jednak ma swoje miejsce w historii zielonogórskiej koszykówki.

K jak KUBICKI

Porażka Janusza Kubickiego w wyścigu o prezydenturę, a dokładnie jej rozmiar to jedna z większych niespodzianek w historii politycznej Zielonej Góry. Kubicki był zdecydowanym faworytem, wydawało się, że nic i nikt mu nie zagrozi. Nastąpiło jednak zmęczenie materiału po 18-letnich rządach. Były prezydent postawił na dwa komitety w wyborach do Rady Miasta, co skończyło się totalną katastrofą, bo sam nie tylko przegrał w drugiej turze z Marcinem Pabierowskim, ale nie zdołał wejść do Rady Miasta! Przez pół roku „lizał rany”, milczał. Kilka tygodni temu uaktywnił się ponownie w mediach społecznościowych. Stylistyki nie zmienił, wciąż promuje bieganie, picie kawy, czasami „wbije szpilkę” obecnej władzy. Wyraźnie jednak brakuje mu polityki.

L jak LODOWISKO

Ma powstać przy kąpielisku w Ochli. Taki był plan byłego prezydenta, takiej realizacji nie mówi “nie” obecny włodarz miasta. Zanim jednak będziemy mieli (miejmy nadzieję) lodowisko z prawdziwego zdarzenia, magistrat postawił na tymczasowe rozwiązania na Placu Bohaterów. Okazało się ono “strzałem w dziesiątkę”. Choć z zimą jest duży problem, mieszkańcom to nie przeszkadza, nawet gdy muszą poczekać w długich kolejkach. Zielona Góra chce lodowiska, nikt nie może mieć tu żadnych wątpliwości.

Ł jak ŁUŻYCKA

Ulica Łużycka to jedna z ważniejszych ulic Zielonej Góry, która jest obecnie remontowana. Miasto ma w planie sporo innych drogowych inwestycji. Jak przekonuje wiceprezydent Zielonej Góry, odpowiedzialny za drogi, Paweł Tonder, ma być szybciej i wygodniej przemieszczać się po mieście. Czeka nas zatem m.in. dalsza przebudowa wiaduktu przy ul. Zjednoczenia, ronda św. Urbana I przy ulicy Wrocławskiej oraz ważnych dla zielonogórskiej komunikacji ulic: Waryńskiego i Zacisza. W planach także kolejny etap Trasy Aglomeracyjnej. Jednym słowem – sporo tych drogowych inwestycji nas czeka w 2025 roku.

M jak MADSEN

Leon Madsen to duńska “maszyna” do zdobywania punktów. Zakontraktowanie byłego wicemistrza świata w zespole Falubazu na najbliższe dwa lata to prawdziwy majstersztyk. Madsen w swojej regularności przypomina mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Jego przyjście od razu sprawiło, że akcje zielonogórzan wzrosły, bo takiego lidera Falubaz potrzebował. Zarobki Duńczyka? Będą kosmiczne, w przestrzeni publicznej „chodzą” rożne kwoty. Fani Falubazu są jednak głodni sukcesu, a Madsen ma być ich gwarantem.

N jak NOWE MIASTO

W 2025 roku minie dziesięć lat od połączenia miasta z gminą. Po dekadzie przychodzi czas na zmiany – w taki sposób pomyślała pewnie nowa władza, która postanowiła zlikwidować Dzielnicę Nowe Miasto przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sołtysów. Dlaczego? Bo dotychczasowa formuła tzw. Nowego Miasta się wyczerpała. Co przyniosą takie roszady? Pokaże czas. My przypomnijmy, że obecnie (stan na 2024 rok) Zielona Góra jest ósmym co do wielkości miastem w Polsce jeśli chodzi o powierzchnię (ponad 27,5 tys. km2.). Nasze miasto liczy obecnie prawie 139 tysięcy mieszkańców (dane GUS z 31.12 2023 r.), co daje Zielonej Górze 24.miejsce w Polsce.

O jak OŚWIETLENIE

Dość nieoczekiwanie sprawa oświetlenia nabrała wymiaru politycznego w Zielonej Górze pod koniec mijającego roku. Chodzi o iluminacje świąteczne w Zatoniu. Rok temu mieszkańcy zachwycali się klimatem świątecznym i oświetleniem. Do Parku Książęcego udawały się tłumy, by poczuć wyjątkową magię świąt. Obecna władza zrezygnowała z zatońskich iluminacji. Argumenty? Po pierwsze, horrendalne koszty: ponad 1,3 miliona złotych, a po drugie remont zadaszenia Pałacu Książęcego. – Łapaliśmy się za głowę, gdy widzieliśmy, ile to kosztowało – mówił Marcin Pabierowski, obecny prezydent. Były włodarz Janusz Kubicki nie pozostawał dłużny: – Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo w budżecie który wynosi ponad półtora miliarda zawsze można znaleźć pieniądze. To tylko kwestia priorytetów. Może chodziło o to, że pomysł za Zatoniem to nie ich? – grzmiał Kubicki na Facebooku. Pabierowski postanowił rozświetlić starówkę, a do tematu iluminacji w Zatoniu ma powrócić w kolejnych latach.

P jak PABIEROWSKI

Marcin Pabierowski spełnił wiosną 2024 roku swoje marzenie i został prezydentem Zielonej Góry przerywając tym samym 18-letnie rządy Janusza Kubickiego. Wygraną “zapachniało” już podczas pierwszej tury, w której Pabierowski wywalczył 42-procentowe poparcie, przy 36-procentowym Kubickiego. W drugiej turze wygrana była jeszcze bardziej przekonywująca: 57 do 43 procent. – Prezydent wygrał pewną naturalnością. prowadził kampanię chodnikową. Był radnym, lubił słuchać mieszkańców. Trochę efekt nowości i znużenie prezydentem Kubickim, do tego błędy przeciwnika – komentował wygraną Pabierowskiego politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Piotr Pochyły. Pabierowski zmienił priorytety w mieście, stawiając na takie inwestycje, jak Amfiteatr, czy budowa stadionu lekkoatletycznego. Z drugiej strony można dostrzec także kontynuację zadań rozpoczętych jeszcze przez ekipę Janusza Kubickiego.

R jak ROSZADY

Po zwycięskim wyborach Marcina Pabierowskiego i Koalicji Obywatelskiej przyszedł czas na zmiany. Tych personalnych należało się spodziewać. Prezydent dobrał sobie trzech zastępców: Pawła Tondera, Jarosława Flakowskiego i Marka Kamińskiego. Doszło też do dwóch zmian w najważniejszych miejskich spółkach, W Zakładzie Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Sikorę zastąpił Mirosław Gruszecki, a w zielonogórskich wodociągach Krzysztofa Witkowskiego – Dariusz Gusta. Czy będą inne zmiany na kluczowych stanowiskach w miejskich spółkach? Tego nie można wykluczyć. Roszady „dotknęły” także zielonogórską Radę Miasta. Pojawiło się aż dziesięciu nowych radnych. W Radzie Miasta znaleźli się także „weterani” piastujący urząd radnego od 1998 roku. To Piotr Barczak i Adam Urbaniak.

S jak STADION

A właściwie stadiony, bo w debacie publicznej w naszym mieście mówi się o dwóch: lekkoatletycznym i piłkarskim. Dyskusja nabrała kontekstu politycznego. Obecna władza postanowiła wybudować stadion lekkoatletyczny argumentując to potrzebami środowiska związanego z tą dyscypliną sportu i realizacją obietnic wyborczych. W mieście rozgorzała dyskusja, czy w pierwszej kolejności nie powinien zostać wybudowany stadion piłkarski. Temat wybrzmiał szczególnie podczas jesiennego wydarzenia piłkarskiego w naszym mieście, czyli meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Piłkarze Lechii walczyli z Widzewem Łódź na tzw. „dołku”. Klimatycznym, ale jednak przaśnym jak na obecne, profesjonalne realia polskiego futbolu. Obecna władza nie mówi “nie”, odkładając jednak stadion piłkarski na późniejszy czas, jednocześnie stawiając na obiekt przeznaczony miłośnikom królowej sportu.

T jak TRANSFER

Mało który transfer w zielonogórskim światku wywoływał w ostatnim czasie takie emocje, jak powrót do Zastalu Waltera Hodge’a. Portorykańska legenda koszykówki, człowiek, który zapisał się w historii basketu złotymi głoskami po kilkunastu latach, przed sportową emeryturą, postanowił powrócić, by pomóc swojemu pierwszemu europejskiemu klubowi, dzięki któremu wypłynął na szersze wody. – Gdy zobaczyłem mecz z Górnikiem Wałbrzych i styl gry, pomyślałem, że chcę wrócić, by pomóc – mówił Hodge. Jego transfer spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez kibiców basketu w Winnym Grodzie. I chociaż Hodge pod koniec stycznia wróci do swojej ojczyzny, a pewnie już i prędkość i dynamika nie ta, co przed laty, bez wątpienia jego przyjście do Zielonej Góry stało się ważnym wydarzeniem, o którym kibice będą pamiętać.

U jak UNIWERSYTET

Czy można sobie wyobrazić miasto bez Uniwersytetu Zielonogórskiego? Nie można. Dziś zielonogórską uczelnia jest fundamentem rozwoju miasta, trudno wyobrazić sobie, by miałoby jej nie być. Jak na średnią uczelnię notuje dobre wyniki rekrutacyjne – około trzech tysięcy studentów podczas ostatniej rekrutacji to bardzo przyzwoity rezultat. „Oczkiem w głowie” władz są kierunki medyczne, ale nie tylko. Uniwersytet Zielonogórski oferuje studiowanie na 74 kierunkach i wciąż, co może tylko cieszyć, się rozwija.

W jak WINOBRANIE

Zielonej Góry nie sposób sobie wyobrazić również bez Winobrania. Święto miasta ma już swoją renomę, z roku na rok poszerza swoją ofertę winiarską i przyciąga we wrześniu turystów z całego kraju, jak również spoza granic Polski. Tegoroczne liczby? Prawie 200 stoisk handlowych, 42 winnice prezentujące lokalne wina, do tego targ staroci, koncerty gwiazd i tradycyjny korowód. Do miasta mogło przyjechać kilkaset tysięcy gości. Skala wydarzenia? Olbrzymia. Pytanie, które wciąż pozostaje aktualne brzmi: w którym kierunku „podążać” będzie Winobranie? Bez wątpienia fundamentem musi być tradycja winiarska, która buduje tożsamość kulturową Zielonej Góry.

Z jak ZASTAL

Po tłustych latach przyszły chude w zielonogórskiej koszykówce. Mijając rok to rozpaczliwa walka Zastalu o utrzymanie w elicie. Zielonogórscy koszykarze uniknęli degradacji. Zespól zmienił właścicieli, skład, i oblicze chcąc postawić na długofalową politykę budowania solidnej marki nawiązując tym samym do najlepszych lat. W sezonie 2024/25 łatwo nie jest, bo zespół zaczął sezon od czterech porażek. Im dalej w las, tym wydaje się, że jest więcej optymizmu. Do drużyny na kilkanaście spotkań przyjechał legendarny Walter Hodge, powrócił także wychowanek klubu Filip Matczak. Jest dla kogo grać – myślą pewnie koszykarze i mają rację. Hala CRS-u przyciąga kibiców jak magnez. Na ostatnim meczu w 2024 roku z Dzikami Warszawa pojawiło się prawie 4100 fanów. A mówimy o meczach drużyny, która zajmuje miejsce w dolnej połówce tabeli.

“Alfabet Zielonej Góry” opracował Maciej Noskowicz.