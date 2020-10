Zobacz info

W dniach 5-6 października 2020 do miejscowości Sulechów na Plac Wilhelma Pluty zawita Kino Mobilne 9D. Zawsze otwarte od 12:00 do 20:00. Jedna z atrakcji największych parków rozrywki na świecie zamontowana na kołach. Niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. Do kina mogą przychodzić dzieci jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, ...