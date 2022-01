Enea Zastal BC Zielona Góra powraca na ligowe parkiety. Powraca – dodajmy – po przymusowej przerwie. Czterech naszych koszykarzy przechodziło koronawirusa, więc odwołano jeden mecz w polskiej lidze i jeden w VTB.

Dziś jednak w hali CRS na pewno zagramy. Rywalem zastalowców będzie King Szczecin. Trenerem szczecińskiej ekipy jest doskonale znany w Zielonej Górze Arkadiusz Miłoszewski, który jeszcze do niedawna był w szerokim sztabie trenerskim. Teraz prowadzi samodzielnie Kinga. „Miłego” pytamy, czy odczuwa jeszcze przed samym spotkaniem sentyment do Zielonej Góry?

Ja dopiero to będę wiedział, czy zaniknie. Na razie jest, bo wracam do hali, w której spędziłem kilka lat. Pracowałem przy najlepszym baskecie. Sentyment jest, rodzina i znajomi są w Zielonej Górze. a czy wyłączy się to w momencie pierwszego podrzucenia piłki, to dopiero się przekonam.