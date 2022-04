Mijają dwa lata pod znakiem pandemii. Ten czas był szczególnie trudny dla branży hotelarskiej. Jakie są prognozy na ten rok?

Jak przyznaje Rafał Andrzejaszek, manager City Boutique Hotel, w okresie pandemii obiekt był na zmianę zamykany i otwierany, kiedy obostrzenia były luzowane. Dopiero zaś od miesiąca czuć pewną stabilizację pod względem rosnącej liczby rezerwacji.

Goście nasi stali też już powoli zaczynają do nas wracać. Mamy coraz więcej kolejnych, nowych gości, także wróciliśmy już można powiedzieć na pełne obroty. Obłożenie hotelu jest na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normalności sprzed pandemii, że to będzie znowu stabilna branża. Nam się udało uchować wszystkich naszych pracowników, jest to stały zespół, który cały czas u nas pracuje i w okresie pandemii i po pandemii teraz. Więc mamy taką nadzieję, że każdy rok będzie lepszy, bo ciężko jest odbudować straty, które powstały przez dwa lata.