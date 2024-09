Chcielibyście cofnąć się na chwilę w czasie? Ci, którzy pamiętają zielonogórski tabor sprzed kilkunastu lat niedługo będą mieli taką możliwość. Miłośnicy autobusów sprowadzili do miasta ikarusa.

Pierwsze ikarusy pojawiły się w Zielonej Górze 1984 roku. Mówi Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Autobus ma tradycyjny napęd diesle. Przyjechał do nas z Budapesztu, jest z 1993 roku. 4 lata temu przeszedł naprawy. Standardami jednak odbiega od autobusów, do których już jesteśmy przyzwyczajeni. Dwa takie autobusy były w naszym taborze i służyły mieszkańcom do 2008-2009 roku.