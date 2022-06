Chcą walczyć o lepsze życie dla seniorów! Wczoraj w ratuszu zebrała się Zielonogórska Rada Seniorów. Liczy piętnaście osób. Jej członkowie odebrali nominacje z rąk włodarza miasta.

Nowe ciało ma być organem doradczym przy zielonogórskiej Radzie Miasta. Taką nadzieję wyraził uczestniczący w uroczystościach prezydent Janusz Kubicki.

Rada Seniorów to jest to gremium, abyśmy mogli skorzystać z ich doświadczenia. Oni mogą w wielu punktach mogą wskazać nam drogę, wyjaśnić, co robimy źle. Będą nam doradzać nie tylko w kwestii seniorów, ale również w sprawach całego miasta.