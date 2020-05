Salony fryzjerskie znowu działają. Nie wszystko jednak wygląda tak samo, jak wcześniej. Zarówno klienci, jak i pracownicy salonów muszą przestrzegać dodatkowych zasad.

Nadal obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyty. Poza tym, zanim fryzjerzy wykonają usługę, pytają klientów m.in. o stan zdrowia.

Przeprowadzamy wywiad z klientem – pytamy, czy był chory, czy miał kontakt z osobą chorą, jak się czuje. Jeśli wszystko jest w porządku, to oczywiście wizyta jest potwierdzona. Klienci przychodzą tylko na umówioną wizytę. Mamy wyłączoną z obsługi poczekalnię. Po wejściu każdy klient musi zdezynfekować dłonie lub mieć rękawiczki na dłoniach. Do tego – maseczka na twarzy. Personel również musi mieć maseczkę, do tego są rękawiczki, specjalna odzież, która jest dezynfekowana po każdym kliencie. Stanowisko fryzjerskie również jest dezynfekowane po każdym kliencie.