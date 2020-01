Zobacz info

Za kilka dni skończy się rok 2019. Zostawisz za sobą wiele rzeczy i spraw - to co znane, sprawdzone, przeżyte. Za kilka dni zaczniesz Nowy Rok. Co czujesz, gdy myślisz o tym? radość, ciekawość, podekscytowanie, że przed Tobą nowe? A może niepokój i obawy, bo właśnie nowe przed Tobą? Zapraszamy Cię na spotkanie, które będzie czasem pożegnania, z uwagą i wdzięcznością dotychczasowego etapu Twojej podróży, Starego Roku. Na spotkanie, które będzie czasem tworzenia przestrzeni na Nowe, zapraszania no...