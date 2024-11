To jest też doskonała okazja, żeby dzieci poćwiczyły swoją asertywność, bo przygotowały w prezencie Bachusikowi gry planszowe i puzelki, które zostaną przekazane tam, gdzie pewnie będą potrzebne. To jest też doskonała okazja, żeby dzieci uczyły się tego, że nie są na świecie same, że ktoś jest jeszcze potrzebujący. Tego, że jeżeli damy od siebie troszeczkę, to uzbiera się tego całkiem dużo